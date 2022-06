Durante un’intervista con Vanity Fair, Chris Hemsworth ha parlato di Thor: Love and Thunder ricordando il momento in cui si rese conto che il primo film diretto da Kenneth Branagh sarebbe stato un successo:

Uno dei ricordi più lucidi che ho del momento in cui mi sono reso conto che “wow, mi sa che avremo successo” riguarda il Comic-Con. C’erano 2-3000 persone nella sala e mostrarono il teaser trailer. Alla fine la folla esplose, urlavano e applaudivano e così via. In quel momento pensai proprio che ce l’avremmo fatta.

C’era stato così tanto impegno, lavoro sodo e ansia per quello che stavamo facendo, ci chiedevamo se i fan avrebbero apprezzato e se sarebbero andati al cinema. Vedere quelle reazioni nel pubblico in modo così immediato non succede spesso. Se fai teatro o giochi allo stadio, lo senti. Noi non lo avevamo ancora provato.