Negli scorsi giorni è stato il compleanno di Tristan e Sasha, due dei figli di, AKA. Per l’occasione l’attore ha diffuso in rete una foto in cui i due gemelli indossano il costume del Dio del Tuono.

Potete vedere il post qua sotto:

L’uscita del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete il cinecomic dei Marvel Studios? Cosa ne pensate di questo scatto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Chris Hemsworth/Instagram