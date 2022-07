Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come noto, in Thor: Love and Thunder ci sono praticamente tutti i figli dei protagonisti, da Chris Hemsowrth a Natalie Portman, passando per Christian Bale e Taika Waititi in persona.

L’interprete del Dio del Tuono ha voluto dedicare un post a sua figlia India, scelta dal regista per interpretare il personaggio di “Love”, figlia di Gorr.

“Ecco due foto di me e mia figlia” ha scritto l’attore. “Una è dalla prima volta che è stata sul set 11 anni fa, l’altra è da Thor: Love and Thunder. È la mia supereroina preferita“.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

