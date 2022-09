Come svariate produzioni cinematografiche e televisive girate e portate a termine durante la pandemia, anche Thor: Love and Thunder (LEGGI LA RECENSIONE), il cinecomic dei Marvel Studios diretto da Taika Waititi, è andato incontro a qualche evidente problema di troppo in post-produzione, nonostante un budget bello sostanzioso di ben 250 milioni di dollari.

Uno dei VFX più discussi al tempo dell’uscita in sala della pellicola è stato di sicuro quello della testa fluttuante di Axl, il figlio di Heimdall, la cui resa non era propriamente ottimale. In occasione dell’arrivo di Thor: Love and Thunder in streaming sulla piattaforma della Casa di Topolino avvenuto ieri durante il Disney Plus Day, molte persone hanno notato che l’effetto della testa fluttuante è stato corretto. Per modo di dire, osserverebbero alcuni. Già perché l’effetto finale non sembra migliorare chissà quanto la resa del passaggio.

Giudicate voi stessi con questo paragone fotografico:

they patched Thor: Love and Thunder for the Disney+ version and it looks even worse now 💀💀 pic.twitter.com/cMMv9zigfB — ❓❓0❓ (@comicxbook) September 8, 2022

Il nuovo film Marvel Studios segue il Dio del Tuono (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma i suoi sforzi sono interrotti da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Potente Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Trovate tutte le informazioni su Thor Love and Thunder nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!