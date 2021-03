Continuano ad approdare in rete foto da Little Bay, in Australia, dove sono in corso le riprese di, il film di Taika Waititi in arrivo l’anno prossimo.

I nuovi scatti pubblicati dal Daily Mail ci mostrano Tessa Thompson di ritorno nei panni di Valchiria in compagnia di due teste di capra. Si tratta di un riferimento per la squadra di effetti visivi che in post-produzione inserirà i due caproni spaziali del Dio del Tuono nei fumetti noti come Toothgrinder e Toothgnasher.

Taika Waititi, Tessa Thompson, Matt Damon, Luke Hemsworth and some goat heads on the set of Thor: Love and Thunder today (via Daily Mail: https://t.co/PEZkB78XA3) pic.twitter.com/dsEl6FCoz5 — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 3, 2021

Marvel Thailand ha inoltre scovato un dettaglio di non poco conto: nel film vedremo la nuova versione di Miek che, come anticipato da Taika Waititi l’anno scorso, apparirà con un esoscheletro nuovo nelle vesti di “segretaria”.

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!