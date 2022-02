Arriva grazie a un tweet con delle foto della nuova action figure Bandai dedicata al’occhiata inedita alladi

Ricordiamo infatti che nella pellicola di Taika Waititi, Natalie Portman, che avevamo ritrovato nei panni di Jane Foster nel segmento ambientato nel passato durante Thor: The Dark World, tornerà appunto nei panni del personaggio.

Trovate tutte le foto qua sotto!

Lo scorso settembre Natalie Portman ha potuto parlare degli allenamenti sostenuti per la parte di Jane Foster che interpreterà in Thor: Love and Thunder. L’attrice ha spiegato di aver lavorato con una personal trainer per ben quattro mesi prima di cominciare le riprese del kolossal Marvel Studios. Allenamento che è poi proseguito anche durante la produzione del cinecomic che si è dimostrato molto utile per calarsi al meglio nel ruolo che doveva interpretare e che, a quanto pare, ha richiesto uno sforzo fisico ben più marcato di quanto avvenuto prima:

Abbiamo fatto un mucchio di sollevamento pesi e ho dovuto bere un sacco di frullati proteici, non avevo mai sollevato carichi così pesanti in precedenza. Naturalmente non ho mai puntato a diventare muscolosa, ma mi è servito lavorare tanto sull’agilità e sulla forza.

L’uscita del quarto film di Thor è prevista per il 6 luglio 2022.

Restando in tema Marvel, è di qualche ora fa la notizia dell’arrivo in commercio della nuova linea Pandora dedicata proprio al Marvel Cinematic Universe. Fra i vari prodotti presenti – che potete scoprire in questa pagina – c’è naturalmente anche il martello di Thor.

