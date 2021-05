La produzione di Thor: Love and Thunder è recentemente finita in Australia, ma questo non significa che le riprese della produzione siano terminate. Stando al solitamente ben informato Murphy’s Multiverse , nel corso dell’estate le riprese di Thor: Love and Thunder si sposteranno a New York.

Al momento non ci sono dettagli su quali membri del cast saranno coinvolti, ma visto che, presumibilmente, si tratterà di riprese in esterni, dei leak video e fotografici sono auspicabili.

Qualche giorno fa era stato Taika Waititi a parlare della fine delle riprese spiegando “Le riprese stanno andando alla grande, mancano quattro settimane. Vedo la luce in fondo al tunnel. Forse sarà il miglior film Marvel in assoluto!”.

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

Vi ricordiamo che i film di Thor e tutte le altre pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel (a eccezione dei due Spider-Man con Tom Holland e L’incredibile Hulk) sono disponibili su Disney+, così come le serie TV prodotte dai Marvel Studios.

Quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!