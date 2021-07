In una recente intervista con Collider è tornata a parlare di Nebula parlando della sua condizione psicologica dopo la morte di Thanos in, visto che ritroveremo il personaggio in

Ecco le parole dell’attrice:

Abbiamo lasciato Nebula in uno stato davvero interessante, ha dovuto fare i conti con la morte di suo padre, che era essenzialmente colui che ha sempre abusato di lei, rendendo la sua vita un inferno. Quei sentimenti sono pertanto in conflitto: avverte sollievo, catarsi, ma anche perdita per una figura paterna. Alcuni rapporti possono essere davvero complicati perciò anche quando ti trattano così male, puoi sentire il bisogno disperato di approvazione e amore. Lei prova entrambe le cose.

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film è stato girato utilizzando anche la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

I film di Thor e tutte le altre pellicole dell’Universo Cinematografico della Marvel (a eccezione dei due Spider-Man con Tom Holland e L’incredibile Hulk) sono disponibili su Disney+, così come le serie TV prodotte dai Marvel Studios.

