Grande sorpresa per i fan Marvel che ieri sera si sono recati alla proiezione di Thor: Love and Thunder al cinema The Space Moderno di Roma. L’attrice Natalie Portman, che interpreta Jane Foster / Potente Thor nel film di Taika Waititi, è comparsa in sala per salutare il pubblico, che ha risposto con una vera e propria ovazione.

Dopo la première londinese, la Portman è in questi giorni a Roma dove sta anche incontrando i giornalisti: vi proporremo la nostra intervista più avanti!

🚨⚡️NATALIE PORTMAN HA SORPRESO I FAN AL @TheSpaceCinema MODERNO DI ROMA PER IL PRIMO SPETTACOLO SERALE DI #ThorLoveAndThunder pic.twitter.com/OgsYgDl7Du — Marvel Fans IT (@MarvelFansIT) July 6, 2022

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto da Taika Waititi nella nostra scheda del film.