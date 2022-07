Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi ci presenta un mucchio di divinità presenti nell’Universo Cinematografico Marvel, moltissime delle quali si riuniscono per un’assemblea presieduta da Zeus (Russell Crowe).

Nel film, prima che il viaggio di Thor, la Potente Thor, Valchiria e Korg abbia inizio, il Dio del Tuono menziona Ra, la divinità dell’Antico Egitto. Si tratta di un riferimento diretto ai fumetti di Moon Night visto che nei più recenti Ra fa uso di un avatar proprio come Khonshu e Marc Spector chiamato Re sole e che si è battuto con Moon Knight più volte.

Qualche mese fa lo sceneggiatore della serie di Moon Knight ha spiegato di non aver mai apprezzato Re sole come personaggio, da qui la scelta di concentrarsi su altri nomi per la serie:

Non mi piacevano molto le storie del Re sole. Semplicemente non è mai stato uno dei miei cattivi preferiti.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

