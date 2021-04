Sono passate poche settimane dall’ingresso dinel cast di, e nonostante il suo ruolo fosse avvolto nel segreto ora è lo stesso attore a rivelare chi interpreterà nel cinecomic di

Mentre partecipava al programma radiofonico australiano JOY Breakfast with The Murphys, l’attore ha confermato alcune indiscrezioni delle ultime settimane, e cioè che sarà… Zeus:

Ora salgo sulla mia bicicletta, vado agli studi Disney-Fox, mi faccio arricciare i capelli e intorno alle 9:15 diventerò Zeus in Thor 4. È il mio ultimo giorno nei panni di Zeus, e mi divertirò molto.

Come anticipato qualche settimana fa, dovrebbe trattarsi di un’apparizione fugace ma iconica. Vi terremo aggiornati!

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

Fonte: Collider