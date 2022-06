Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

In Thor: Love and Thunder, la nuova pellicola dei Marvel Studios diretta da Taika Waititi, ci sarà, lo abbiamo già visto dal trailer, della nudità parziale perché Chris Hemsworth mostrerà il suo sedere. LEGGI – Thor: Love and Thunder, le prime reazioni al film

Thor: Love and Thunder, le prime reazioni al film LEGGI – Chris Hemsworth parla del “brutale allenamento” sostenuto per Thor 4 Un argomento, quello del sedere di Chris Hemsworth, di cui si è inevitabilmente discusso anche qualche ora fa alla World Premiere di Thor: Love and Thunder che si è tenuta a Los Angeles. Deadline ne ha parlato, nello specifico, con Barry Baz Idoine, il direttore della fotografia del blockbuster Marvel, che ha risposto alla domanda raccontando un aneddoto alquanto esilarante: È incredibilmente difficile riprendere il sedere di Chris Hemsworth. Mi spiego: nessuno si concentra davvero, nessuno fa il suo lavoro, tutti guardano il suo sedere e non prestano attenzione a quello che dovrebbero fare. È stata un’autentica sfida. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate di questo aneddoto sulla scena Thor: Love and Thunder in cui Chris Hemsworth mostra il posteriore? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! Fonte: Deadline su Twitter

