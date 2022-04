Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In esclusiva per ComicBook.com sono approdate in rete le prime immagini della replica relativa all’elmetto della Potente Thor di, personaggio che vedremo in azione nell’attesissimodi Taika Waititi.

E proprio le informazioni collegate a questo oggetto di merchandising svelano nuovi spoiler sulla trama del film, e in particolare sul personaggio di Jane Foster. Ecco cosa riporta la descrizione del prodotto sul sito Eagle Moss, che successivamente ha cancellato la didascalia:

Malata di cancro, l’astrofisica ed ex fidanzata di Thor, Jane Foster, ha fatto visita a Nuova Asgard: la sua vita è cambiata per sempre. Misteriosamente, i pezzi distrutti di Mjolnir, il martello del dio del tuono, l’hanno trasformata nella Potente Thor donandole i superpoteri di Thor per combattere minacce interne ed esterne. Brandendo Mjolnir, è diventata una protettrice divina: è nata una nuova eroina! Con l’aiuto di Thor, Valkyrie e dei Guardiani della Galassia, la Potente Thor ha affrontato il potente Gorr, il Macellatore di Dei. Dotato egli stesso di poteri divini, Gorr voleva liberare l’Universo dagli Dei, ovunque fossero. Combattendo il cancro nella sua forma umana e Gorr nella sua forma divina, Jane Foster si ritrova coinvolta in una battaglia epica con un sacco di amore e tuoni!

La storyline del cancro al seno di Jane Porter è presente nei fumetti: la trasformazione nella Potente Thor riportava la salute nel suo corpo, ma non cancellava il cancro. Anzi, ogni volta che sollevava il Martello, i progressi della chemioterapia lentamente si disfavano, costringendola a trovare un equilibrio tra le sue due identità. Non sappiamo quanto di questa storyline verrà effettivamente incluso nel film, anche se questa didascalia potrebbe essere un’indicazione.

L’oggetto è targato Hero Collector e avrà un costo di $44.39 (49,99 Euro). Trovate le immagini del prodotto qua sotto:

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

