Thor: Love and Thunder, Taika Waititi sul mancato cammeo di Gesù e le idee per un quinto film

In Thor: Love and Thunder il Dio del Tuono e i suoi compagni d’avventura si recano a Omnipotence City, luogo nello spazio in cui i Dei creatori più potenti dimorano.

Parlando con BBC Radio 1, il regista Taika Waititi ha rivelato che nel film in quella sequenza sarebbe dovuto apparire tra le moltissime divinità anche nientemeno che Gesù.

Il regista ha rivelato che la battuta di Valkyria (Tessa Thompson) che fa riferimento al “Dio della falegnameria” avrebbe dovuto avere anche “uno stacco su voi-sapete-chi. La grande J”, ovvero Jesus Christ. Un riferimento alle credenze popolari che volevano Gesù Cristo come carpentiere prima di diventare la figura che tutti noi conosciamo.

Waititi ha inoltre esposto una sua particolare e ironica idea per la storia di un ipotetico Thor 5:

Thor 5: Imparare a guidare. Un po’ come “A scuola con papà” con Rodney Dangerfield, con la differenza che Thor sta imparando a guidare. Se ci sarà un quinto film si dovrà solamente togliere tutti gli zeri dal budget. Realizzarlo come un film da sei milioni di dollari. Solamente Thor sulla Terra.[..] Dovrebbe essere qualcosa di sorprendente e inaspettato così da spingermi. Le battaglie e tutti i combattimenti vanno bene, ma vorrei qualcosa che sembri inaspettato per quanto concerne la storia. Come fare un film da 5 milioni di dollari senza combattimenti, solo Thor in viaggio. Come Nebraska [film di Alexander Payne del 2013].

Trovate tutte le informazioni su Thor Love and Thunder nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!