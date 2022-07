In Italia, Thor: Love and Thunder, il nuovo film dei Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi, è già nei cinema da un paio di giorni, ma negli Stati Uniti la data di uscita ufficiale è quella odierna, 8 luglio.

Proprio per questo, Taika Waititi ha voluto celebrare l’arrivo in sala di Thor: Love and Thunder con un photo dump dalla premiere londinese pubblicato su Instagram. Nella didascalia che accompagna gli scatti, in cui oltre al regista troviamo le sue due figlie, la sua compagna Rita Ora, Tessa Thompson, Natalie Portman e… Jason Momoa, Taika Waititi si concede anche una battuta sul sedere di Chris Hemsworth.

Thor: Love and photo dump. Una splendida premiere londinese con la mia amata famiglia, dei cari amici e Jason Momoa. Seriamente: una serata grandiosa, è un sollievo vedere il film che finalmente arriva nei cinema. Ho lavorato sodo al film, come Chris Hemsworth col suo sedere e non vedo l’ora che voi tutti lo vediate.

Un argomento, quello del sedere di Chris Hemsworth visibile in Thor 4, sul quale, qualche giorno fa, aveva scherzato anche la moglie della star australiana, l’attrice spagnola Elsa Pataky (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

