Thor: Love and Thunder

In una recente intervista, Chris Hemsworth ha parlato di Thor: Love and Thunder concentrandosi sulla sua collaborazione con Russell Crowe, scelto da Taika Waititi per interpretare Zeus:

Non avrei mai pensato di assistere al giorno in cui Russell sarebbe apparso sullo schermo con accenni visivi al Gladiatore ma in modo molto autoironico. È stato sfrenato, sono un suo grande fan, lo sono da quando ho iniziato a recitare. C’è un tale peso e una tale serietà associati alla sua interpretazione e alla sua persona, ma una volta che ci siamo incontrati ho scoperto che ha un senso dell’umorismo fantastico e ha fatto tutto ciò che Taika gli ha chiesto sul set, cosa che ho trovato sconvolgente.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

