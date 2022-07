Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In una recente intervista con Insider, Taika Waititi ha parlato di una sequenza in cui Jane Foster sussurra qualcosa all’orecchio di Thor in Love and Thunder.

Per tutto il corso del film la Potente Thor cerca di trovare la sua frase a effetto, e alla fine la sussurra a Thor senza che il pubblico possa sentirla.

Interrogato sulla questione, il regista ha risposto:

È un po’ come chiedere se Bill Murray dice qualcosa a Scarlett Johansson in Lost in Translation.

Ha poi aggiunto:

Anche sul set dicevamo: “Sì, questo è il nostro momento Lost in Translation“, ma non so cosa ha detto. Mi piace pensare che abbia detto: “Il tuo culo è ancora mio” (ride). “Il tuo culo sarà sempre mio“.

Cinemablend ha posto la stessa domanda a Natalie Portman, che ha ammesso:

Già, quella scena è stata bellissima da girare e sì, c’è una battuta ben precisa, ma non la rivelerò mai.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

