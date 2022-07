Thor: Love and Thunder, i nuovi concept mostrano l’aspetto che doveva avere il Satana di Russell Crowe

Prima di essere ingaggiato per vestire i panni di Zeus in Thor: Love and Thunder Russell Crowe, come svelato non molto tempo fa, era stato considerato per un’altra parte nel cinecomic Marvel.

L’attore infatti sarebbe potuto comparire con un cammeo nel film nei panni di Satana. Ora il conceptual artist Ken Barthelmey ha svelato nuove illustrazioni del design che avrebbe potuto avere il personaggio.

Potete vedere il concept qua sotto:

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

FONTE: Instagram