Thor: Love and Thunder, Melissa McCarthy e Sam Neill sono Hela e Odino in una foto dal backstage

No wonder ⁦@melissamccarthy⁩ and I get mistaken for #CateBlanchett and ⁦@AnthonyHopkins⁩ all the time . Dead ringers . Only this morning someone yelled ‘Oy Hannibal! Why’d you eat the fava beans?’ ⁦@thorofficial⁩ ⁦@TaikaWaititi⁩ pic.twitter.com/g8muLFphEA

— Sam Neill (@TwoPaddocks) July 16, 2022