Thor: Love and Thunder può contare su una colonna sonora che comprende diversi pezzi celebri degli anni ’80 come Our Last Summer degli ABBA e Welcome To The Jungle dei Guns N’ Roses. La musica però non funge solo da accompagnamento per le nuove avventure del Dio del tuono, ma da ispirazione per l’atmosfera generale del film, come ha dichiarato il suo regista Taika Waititi a Rolling Stone. Ecco le sue parole:

Volevo che il tutto sembrasse un assolo di chitarra elettrica. L’arte e ogni altra cosa sembrano la copertina di un album degli anni ’80. Anche lo stile grafico del titolo, volevo che sembrasse qualcosa che avrei disegnato sul mio libro di scuola in classe, quando stavo perfezionando il [logo] dei Metallica.

Le influenze degli anni ’80 non si fermano però all’ambito musicale. Il regista ha infatti rivelato che il costume alternativo di Thor in versione Ravager, che lo vede indossare una canottiera, è un omaggio al look di Kurt Russell nel cult Grosso guaio a Chinatown.

Ricordiamo che la colonna sonora del cinecomic composta da Michael Giacchino (che comprende anche l’iconica Sweet Child O’ Mine dei Guns N’ Roses) è ora disponibile per l’ascolto in streaming su Spotify e le altre piattaforme digitali.

Il film dei Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi segue le vicende di Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

