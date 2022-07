Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In Thor: Love and Thunder, il protagonista (Chris Hemsworth) ritrova Jane Foster (Natalie Portman), tornando a condividere lo schermo con lei per la prima volta dai tempi di Thor: The Dark World. Nel film i due si scambiano un bacio, scena per cui, durante le riprese, Chris Hemsworth ha deciso di rinunciare a una sua abitudine alimentare, con l’intenzione di mettere più a suo agio Portman. In un’intervista con UK’s Capital FM, l’attrice ha infatti rivelato che:

Il giorno in cui abbiamo girato la scena del bacio lui non ha mangiato carne, perché io sono vegana. E lui mangia carne tipo ogni mezz’ora. È stato un gesto così premuroso. Non è il tipo di cosa per cui mi arrabbierei o che mi interesserebbe, ma è stato solo un gesto premuroso. È una persona molto gentile.

Alla chiacchierata, era presente anche Tessa Thompson, che ha ironicamente commentato:

Non sapevo nemmeno che potesse stare senza mangiare carne. È come se mangiasse bisonte al mattino. Che cosa dolce!

Il film dei Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi segue le vicende di Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

FONTE: UK’s Capital FM