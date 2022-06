Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 7 luglio 2022 al cinema

Natalie Portman ha parlato con Total Film del suo ruolo in Thor: Love and Thunder, dal 6 luglio nei cinema italiani. LEGGI – Thor: Love and Thunder, aperte le prevendite: il 6 luglio la proiezione evento ad Arcadia Cinema! L’attrice ha definito il suo ruolo di una “Thor novellina” come veramente emozionante: Anche se non c’è nessuna guida che ti insegna come si fa. Ha poi parlato dell’allenamento: Mi sono allenata a lungo sia prima che durante le riprese, e ho dovuto anche io fare i conti con i frullati proteici. Mi ha davvero aiutata per il livello di azione che è stato necessario sul set. C’erano delle controfigure incredibili, ma c’è stato comunque bisogno di corsa, salti, combattimenti con il martello, con la spada. Ha aiutato tantissimo il fatto di essere più forte, anche per tenere il mantello addosso per tutto il giorno. L’unico aiutino? Lo ha raccontato Kevin Feige: Il solo aspetto a cui abbiamo contribuito è stato rendere la Potente Thor un po’ più alta, ma è stato l’unico trucco usato. Il resto è stato merito suo. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch! LEGGI – Kevin Feige sulla Fase 4 e la prossima “grande saga” dei Marvel Studios

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it”, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.