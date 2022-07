Thor: Love and Thunder, Taika Waititi replica alle critiche sull’umorismo del film con una tavola dei fumetti

Il pubblico si è piuttosto diviso alla visione di Thor: Love and Thunder, cinecomic sulle avventure del Dio del Tuono diretto da Taika Waititi.

In molti infatti si sono lamentati del preponderante umorismo presente nel lungometraggio, tanto che alcuni hanno criticato l’approccio del regista dicendo di aver trasformato Thor in “un idiota 2 “un buffone”.

C’è stato qualcuno che ha anche difeso il tono in questione, come ad esempio l’utente di Twitter @HwjwhJeh che ha condiviso sul social una vignetta di un fumetto che dimostra la possibilità di ironia del personaggio Marvel, vignetta che poi ha ricondiviso anche lo stesso Waititi in risposta alle critiche.

Potete vedere il tweet del regista qua sotto:

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

FONTE: Taika Waititi Twitter