Thor: Love and Thunder, cos’è Platelight, la tecnologia che ha reso possibili le scene nel Regno delle Ombre

Una delle sequenze più suggestive di Thor: Love and Thunder è quella in cui Thor, Valchiria e la Potente Thor si ritrovano nel Regno delle Ombre a fronteggiare Gorr.

Si tratta di una sequenza in bianco e nero con un accenno di colore in alcuni momenti che è stata realizzata sfruttando una nuova tecnologia, evoluzione di quella impiegata per Thor: Ragnarok, nel flashback dedicato al personaggio di Tessa Thompson.

Before and Afters ha intervistato per l’occasione il supervisore degli effetti visivi Jake Morrison, che ha parlato della tecnologia in questione, un impianto di illuminazione multi-luce sviluppato da Sattelite Lab e chiamato Platelight.

I personaggi nella sequenza sono illuminati con una luce in costante mutamento, e il passaggio continuo dal bianco e nero al colore è stato reso possibile solamente grazie all’impianto in questione usando una cinepresa ad alta velocità:

È un impianto di illuminazione chiamato Platelight che ti permette di riprendere gli attori con una luce normale, ma in realtà si tratta di luce proveniente da sei diverse angolazioni. […] Poi, quando giri, utilizzi una cinepresa ad alta velocità. Invece di una sola luce stroboscopica per fotogramma, come nel flashback con Valchiria, abbiamo usato 50-60 luci stroboscopiche di qualità industriale che sono luci controllabili al millisecondo. Non sto scherzando, ma abbiamo fatto sparire questo tipo di luce in circolazione sul pianeta. A un certo punto il nostro tecnico delle luci, Reg Garside, mi ha detto: “Mi sa che ne ho trovate altre due in Islanda“. Perciò abbiamo radunato tutte queste luci e poi abbiamo costruito l’impianto gigantesco nel teatro di posa a Sidney ai Fox Studios.

Per gli attori non c’è molta differenza, le luci funzionano in maniera così veloce che gli attori e la troupe non si accorgono di nulla:

Se osservi fotogramma dopo fotogramma vedi praticamente lo stesso momento esatto ma con sei diverse posizioni di luce.

Eccone un esempio:

Quanto all’attrezzatura usata:

La cinepresa che abbiamo utilizzato è una Phantom v2640 ONYX, può raggiungere una velocità pazzesca di fotogrammi al secondo. […] Puoi arrivare a un livello altissimo, ma come con ogni produzione fisica c’è bisogno di equilibrio tra teoria e pratica, perché più aumenti la velocità, più luce necessiti. Perciò alla fine ci siamo assestati su 576 fotogrammi al secondo.



Thor: Love and Thunder è arrivato nei cinema il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sul cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!