Thor: Love and Thunder

I riferimenti fumettistici/visivi nei cinecomic Marvel sono sempre innumerevoli. E sarà così anche indi Taika Waititi.

In un frame del suddetto trailer vediamo infatti Thor e Korg mentre osservano i resti di un’enorme creatura. La creatura in questione è Falligar, il dio patrono della frontiera galattica.

Il personaggio appare in Thor: God of Thunder #3 disegnato dall’artista Esad Ribić. Nel numero in questione il Dio del Tuono ritrova i resti della colossale creatura uccisa da Gorr il Macellatore di Dei (che nel cinecomic è interpretato da Christian Bale).

Ecco l’immagine a confronto

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: ComicBook.com