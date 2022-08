Thor: Ragnarok, Karl Urban descrive una scena tagliata che doveva approfondire il tormento di Skurge

Durante un’intervista con GQ, Karl Urban è tornato a parlare del suo ruolo di Skurge (Inquisitore) in Thor: Ragnarok, il film di Taika Waititi del 2017.

L’attore nello specifico ha descritto una scena tagliata che avrebbe aiutato a sviluppare il suo personaggio:

C’è una scena che è stata tagliata dal montaggio finale, perché il personaggio ha un bellissimo sviluppo.

All’inizio, per autoconservazione, prende le parti di Hela, perché sa che in caso contrario verrebbe ucciso. Ma poi nel corso del film è sempre più disgustato da quello che è tenuto a fare per lavorare con lei, e c’è una scena in cui taglia la testa a una ragazza nella piazza della città perché glielo chiede Hela.

Dopo quella scena, ci doveva essere un momento in cui lo vedevamo in un angolo, tormentato fisicamente dall’angoscia per quello che ha fatto. Era la genesi di questa svolta in lui e mostrava il senso di colpa per quello che era successo e il suo desiderio di rimediare.

Trovo sempre bello quando hai personaggio che va in una direzione e poi quella cambia.