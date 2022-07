Durante un’intervista con Insider, Taika Waititi ha parlato della possibilità di dirigere un altro film dopo Thor: Love and Thunder.

Il regista ha innanzitutto svelato che il “Thor tornerà” presente come cartello alla fine del film lo ha colto di sorpresa:

Sapete una cosa? Anche per me è stata una sorpresa. Non sto scherzando, l’ho visto al cinema e ho detto: “Oh, cazz*o, davvero?”. Anche Chris ha reagito allo stesso modo, ma è ovvio che tornerà, è il miglior personaggio. Magari sono di parte, ma è quello che intrattiene di più.

Ha poi parlato delle condizioni che accetterebbe per tornare alla regia di un altro film Marvel:

Ne girerei sicuramente un altro, ma solo se ci fosse Chris. Dovrebbe essere però qualcosa di sorprendente e inatteso, accetterei solo in questo caso.

Come potrebbe essere un altro film? Ok per le battaglie e gli scontri, ma vorrei una storia inaspettata, o un film con 5 milioni di dollari di budget con Thor che se ne va in giro in stile Nebraska.