Tra i film più attesi alla 75 esima edizione del Festival di Cannes c’è anche, il ritorno di George Miller dietro la macchina da presa dopo

Contestualmente all’annuncio della lineup, il festival ha diffuso la prima immagine dei due protagonisti nel film: Idris Elba e Tilda Swinton. La foto è quadrata, e non lascia intuire nulla di particolare se non l’aspetto dei due attori. Poco sappiamo della trama, se non che sarà un dramma romantico a tinte fantasy: la storia è infatti incentrata sull’incontro tra una studiosa inglese sola che incontra un djinn, un genio, il quale le offre tre desideri in cambio della libertà. La loro conversazione, in un hotel a Istanbul, porterà conseguenze inaspettate per entrambi. Elba è ovviamente il djinn, come si può notare dalle orecchie a punta.

Basato principalmente su dialoghi, il film è stato descritto da Miller come un “anti-Mad Max”, tuttavia non mancheranno le sequenze d’azione (non a caso il budget è notevole: parliamo di 60 milioni di dollari). Scopriremo di più a riguardo con l’avvicinarsi della première a cannes nella seconda metà di maggio.

Prodotto da Doug Mitchell e Victor Hadida, Three Thousand Years of Longing verrà distribuito negli Stati Uniti dalla MGM.

Dopo questo progetto, ricordiamo, George Miller è già al lavoro sul prequel di Max Max Furiosa, che avrà per protagonista Anya Taylor-Joy.