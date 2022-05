GUARDA – Il trailer

È stato presentato ieri sera alla 75 esima edizione del Festival di Cannes, il nuovo film di George Miller dopo, e così sono arrivate online le recensioni della stampa internazionale presente alla Croisette.

Dramma romantico a tinte fantasy, incentrato sull’incontro tra una studiosa inglese sola e un djinn, un genio, il quale le offre tre desideri in cambio della libertà, il film è stato accolto con critiche contrastanti (RottenTomatoes per ora ne conta solo nove, in gran parte positive).

Il commento del nostro Gabriele Niola (vi proporremo recensione e videorecensione a breve):

Girato da chiunque altro probabilmente #ThreeThousandYearsOfLonging sarebbe stato una noia infinita, invece George Miller ci mette un’abilità nel narrare che ti ci fa sprofondare e ti invoglia a indagare questa storia piena di livelli di letture e forse bugie #cannes75 — Gabriele Niola (@gniola) May 21, 2022

Vi riportiamo alcuni estratti:

The Hollywood Reporter – È ben recitato da due attori magnetici che passano la maggior parte del tempo nei loro accappatoi da hotel, ed è un film diverso da tutti gli altri film, il che è positivo. Ma ho faticato a trovare molta profondità.

Times – Destinato a diventare un cult. […] Non sono sicuro di cosa Miller stia cercando di dire su desiderio e realizzazione, ma Swinton ed Elba sono creature così splendide e piene di sentimento. Anche se non hanno chimica fisica, condividono un senso di assurdità ingannevole.

The Wrap – Come Mad Max: Fury Road, questo è un altro tipo di blockbuster che cerca di fare da esempio: una fantasia ad alto budget che dimostra come Hollywood possa impiegare i suoi messi in tanti modi ricchi di immaginazione e originali.

Deadline – La presenza costante di Elba e Swinton è molto piacevole, sono consapevoli di ogni possibilità presentata dallo script e vi aggiungono così tanto; entrambe le interpretazioni sono semplicemente meravigliose.

Variety – Forse il pubblico più cinico apprezzerà quanto l’autoconsapevole e innovativo approccio di Miller al film sul genio nella lampada cerca di essere. O forse si chiederà semplicemente perché non si poteva creare una storia più coerente.

Indiewire – George Miller riesce a trovare più cinema in un singolo minibar di un hotel di quanto un regista contemporaneo potrebbe spremere da un’intera galassia lontana lontana, e riesce a fare esattamente questo senza sbilanciare l’anima delicata del rapporto tra i due protagonisti.

Playlist – George Miller torna a Cannes fuori concorso, con un banchetto sontuoso di narrazione al servizio della narrazione.

Prodotto da Doug Mitchell e Victor Hadida, Three Thousand Years of Longing verrà distribuito negli Stati Uniti dalla MGM.