Netflix ha diffuso, via Deadline , i dati sulle visualizzazioni, anzi, sulle proiezioni delle visualizzazioni nei primi 28 giorni di permanenza online, di, la nuova commedia d’azione diretta da Ben Falcone con protagonisti Melissa McCarthy e Octavia Spencer. Stando a queste proiezioni, Thunder Force dovrebbe attestarsi su 52 milioni di visualizzazioni, un dato di sicuro soddisfacente, ma non tale da piazzare la pellicola fra i “top dei top” degli originals prodotti dalla compagnia, film come Tyler Rake (99 milioni), Murder Mistery (73 milioni), La Missy sbagliata (59 milioni), Yes Day (62 milioni).

Il film è ambientato in un mondo minacciato da super criminali, in cui due amiche d’infanzia si ritrovano quando una delle due scopre come acquisire i poteri per proteggere la città. Nel cast sono presenti anche Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Melissa Leo, Tyrel Jackson Williams, e lo stesso Falcone.

Thunder Force, la sinossi ufficiale:

In un mondo terrorizzato dai super-villain, una donna ha sviluppato una maniera per donare i superpoteri alle persone normali. Ma quando la scienziata Emily Stanton accidentalmente conferisce abilità incredibili alla sua migliore amica che non vede da tempo, le due donne devono diventare il primo team di supereroine. Ora, è la Thunder Force a dover combattere i superpotenti Miscreants e salvare Chicago dalle malefatte del Re.

