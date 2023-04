Presente alla CinemaCon di Las Vegas l’attore David Harbour ha avuto modo di spendere due parole su Thunderbolts, l’atteso cinecomic Marvel in cui lo rivedremo nei panni di Red Guardian insieme ad altri personaggi dell’UCM.

Ecco le parole dell’attore:

È davvero bello. La Marvel sta cambiando le cose. Sorprendono in continuazione, ma questo team in particolare sa cosa sta facendo. Il film ha un significato a sé stante nell’universo, la stessa squadra e la maniera in cui si unisce molto è diversa da qualsiasi altro film Marvel che ho visto.