A che punto si trova la produzione del cinecomic Marvel Thunderbolts*? Julia Louis-Dreyfus, che nell’UCM veste i panni di Valentina Allegra de Fontaine, ha confermato a Variety di aver terminato il suo lavoro sul set del film.

L’attrice ha poi continuato scherzando:

Non so se avete familiarità con l’Universo Marvel, ma quando si entra a farne parte si firma con la propria vita un NDA. Quindi, se vi dico qualcosa in questo momento verrò giustiziata dall’universo.