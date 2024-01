Dopo l’addio di Steve Yeun, arriva il primo nome del possibile attore scelto per interpretare Sentry in Thunderbolts.

Si tratta di Lewis Pullman, che di recente abbiamo visto in Top Gun: Maverick, a cui sarebbe stata fatta un’offerta per il ruolo. La notizia arriva dall’Hollywood Reporter che ha confermato uno scoop di Daniel Richtman, anche noto come DanielRPK.

Le riprese di Thunderbolts, diretto da Jake Schreier, inizieranno a marzo. L’uscita è prevista per il 25 luglio 2025.

