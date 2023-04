In una nuova intervista con Comicbook.com, Rachel Weisz, che ha interpretato Melina in Black Widow, ha spiegato di non essere stata ancora chiamata per tornare nel cast di Thunderbolts.

Nonostante il film sia stato definito un “sequel di Black Widow” visto il suo cast, sembra che per il momento non ci sia spazio per Melina:

No, nessuno mi parla di lei [Melina] da un po’ di tempo. Credo stia vivendo ancora con i suoi maiali su cui ha fatto esperimenti. Li ama, sono suoi amici.

Thunderbolts arriverà al cinema il 26 luglio 2024, le riprese partiranno a giugno.

Nel cast di Thunderbolts troviamo Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Olga Kurilenko (Taskmaster) e Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) così come anche Sebastian Stan di ritorno nei panni del Soldato d’inverno. Tra i nuovi ingressi anche Ayo Edebiri, l’attrice di The Bear.

