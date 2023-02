Thunderbolts, Sebastian Stan sul ritorno di Bucky: “Può prendere qualunque strada adesso”

In una recente intervista con Collider, Sebastian Stan ha parlato brevemente di Thunderbolts, il film Marvel che presto entrerà in produzione.

L’attore tornerà ancora una volta a interpretare Bucky:

Come sempre è un piacere tornare a interpretarlo, e adesso è un momento emozionante perché questo personaggio può prendere qualunque strada. Gli abbiamo aperto molte porte, ma non ho ancora letto la sceneggiatura… non me l’hanno ancora mandata, succede sempre così.

Sono molto felice per il cast, ci sono persone fantastiche con cui non vedo l’ora di lavorare.