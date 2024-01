Uno dei prossimo titoli del catalogo Marvel Studios e sicuramente uno dei più attesi dai fan sarà Thunderbolts, la squadra di antieroi che chiama a raccolta personaggi come Yelena, Guardiano Rosso e il Soldato d’inverno, sancendo il ritorno di Bucky Barnes dopo Falcon and the Winter Soldier.

Stan, ai microfoni di Variety, si é mostrato non solo entusiasta ma anche impaziente di questo grande ritorno alle origini e all’Universo Marvel:

Sono davvero emozionato, tra circa un mese tornerò sul set, mi é mancato davvero tanto. É un progetto con un cast eccezionale. Oramai l’asticella è così alta che è difficile trovare il modo di fare sempre centro. Ma é sempre un‘esperienza fantastica. Con questo progetto, in particolare, c’è davvero un sacco di materiale interessante.

Le riprese di Thunderbolts, diretto da Jake Schreier, inizieranno a marzo. L’uscita è prevista per il 25 luglio 2025.

