A febbraio del 2023 apprendevano che Steven Yeun (The Walking Dead, Nope, Minari) era entrato a far parte del cast di Thunderbolts, una delle prossime pellicole targate Marvel Studios.

Ieri abbiamo scoperto che la star ha lasciato il progetto (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nell’aggiornamento, non venivano fornite informazioni di sorta circa le ragioni della scelta anche se, naturalmente, s’ipotizzava che la cosa fosse stata dettata dagli effetti del doppio sciopero degli attori e degli sceneggiatori e sulle conseguenze che la ripartenza della macchina hollywoodiana ha avuto sulle agende di tutti, attori inclusi.

Ed effettivamente, stando alle parole del diretto interessato, Steven Yeun, l’addio a Thunderbolts è dovuto proprio a ciò.

Interpellato in materia mentre presenziava come ospite all’apertura di un pop-up store di Louis Vuitton a West Hollywood ha spiegato:

Poi circa le modalità con cui ha comunicato il suo abbandono dice:

Interrogato su quale potrebbe essere il film della Marvel che gli piacerebbe fare in futuro, Yeun ha risposto:

Penso che sia troppo presto per dirlo. Probabilmente ho indispettito troppe persone lasciando Thunderbolts, quindi per il momento dirò solo “Grazie per avermi preso in considerazione”. Ho alcune idee. Ma ho sentito dire che se le condividi col mondo, poi non si realizzeranno mai, quindi me le terrò strette.