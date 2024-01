Steven Yeun ha lasciato il cast di Thunderbolts. La notizia è stata diffusa in un primo momento su Twitter, per poi essere confermata dai trade. Il motivo per cui l’attore ha deciso di lasciare la pellicola dei Marvel Studios non è noto, ma si suppone dipenda dallo slittamento delle riprese a causa degli scioperi dell’anno scorso: non è il primo caso, non sarà l’ultimo.

Yeun non era mai stato ufficialmente confermato nel cast, anche se lui stesso ne aveva parlato recentemente. Avrebbe dovuto interpretare Sentry accanto a un cast di star composto da Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno), David Harbour (Red Guardian), Wyat Russell (John Walker / US Agent), Hannah John-Kamen (Ghost), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Harrison Ford (Thaddeus Ross) e Ayo Edebiri in un ruolo non ancora noto.

Le riprese di Thunderbolts, diretto da Jake Schreier, inizieranno a marzo. L’uscita è prevista per il 25 luglio 2025.

Fonte: THR

