Thunderbolts: Wyatt Russell non è stato ancora contattato dai Marvel Studios

Durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, in mezzo ai tanti annunci fatti, c’è stata l’ufficializzazione della data di uscita del film dedicato ai Thunderbolts, la “versione distorta” degli Avengers creata nel 1997 da Kurt Busiek nel 1997 sulle pagine della serie regolare di Hulk.

Thunderbolts, il cinecomic che chiuderà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, sarà nelle sale il il 26 luglio 2024.

Uno degli attori che, presumibilmente, comparirà nel cast della pellicola, l’interprete di US Agent Wyatt Russell, ha recentemente ammesso, nel corso di un’intervista, di non aver ancora ricevuto convocazioni e informazioni da parte della Marvel.

So che lo faranno, so che è in programma. Immagino che mi daranno qualcosa da fare.

Wyatt Russell ha debuttato nell’universo Marvel con The Falcon and the Winter Soldier dove ha appunto interpretato John Walker che ha prima vestito i panni di Captain America e poi di US Agent.

