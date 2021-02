Nel corso della promozione del suo ultimo film di, aè stata chiesta una riflessione sui suoi film dedicati ai

Il regista ha parlato nello specifico di Galactus e del fatto che non abbia potuto esprimere tutto il suo potenziale:

Alcuni temevano l’aspetto che avrebbe avuto Galactus nella sua vera forma. Quello che non vedo l’ora è che i Marvel Studios mettano le mani su Galactus e lo mostrino per quello che è. Non vedo l’ora. Quando ho visto Ant-Man gigante sullo schermo [in Avengers: Endgame], ho detto: “Oddio, aspettate di vedere Galactus“.

Story ha ammesso che avrebbe adorato lavorare ai film in questione con il pubblico di oggi, pronto ad accogliere certe proposte meglio rispetto a 20 anni fa.

Ricordiamo che il film sui Fantastici Quattro è stato annunciato a dicembre: a dirigerlo Jon Watts, regista di Spider-Man: Homecoming e dei suoi due sequel.

Il film è ancora in fase preliminare come annunciato di recente: la Marvel ha appena iniziato a incontrare potenziali sceneggiatori per i Fantastici Quattro. Non c’è una sceneggiatura e ci vorrà un bel po’ prima che inizino le riprese.