Timothée Chalamet conferma: interpreterà Bob Dylan nel biopic diretto da James Mangold

Dalla cover story che Variety ha dedicato a Bones and All il nuovo film di Luca Guadagnino (LEGGI LA RECENSIONE), apprendiamo che Going Electric, il biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold e interpretato da Timothée Chalamet è ancora in vita.

Era l’inizio di gennaio del 2020 quando arrivava online la notizia che Timothée Chalamet avrebbe vestito i panni del Menestrello di Duluth in un progetto che sarebbe stato diretto da James Mangold regista che, fra l’altro, aveva già avuto modo di raccontare la vita di un musicista leggendario, Johnny Cash, con Walk the line.

Poi però è arrivata la pandemia e il progetto pareva finito nel dimenticatoio. Il motivo lo aveva spiegato il direttore della fotografia Phedon Papamichael, che in passato aveva già lavorato con James Mangold per Walk the Line, Innocenti bugie e Le Mans ’66.

Stavo per fare quello di Bob Dylan con James Mangold. Ma poi non abbiamo fatto più nulla e Timothee Chalamet non ha potuto recitare in Going Electric. Sarebbe stata la mia terza pellicola di fila ambientata negli anni sessanta. Non possiamo farlo però, per lo meno non ora perché sarebbe tosto da fare col COVID di mezzo perché sarebbe tutto ambientato in questi piccoli club pieno di comparse in costume, con un sacco di trucco e parrucco. Ergo il nostro prossimo progetto sarà Indiana Jones 5, sempre con James Mangold ovviamente.

Ora che Mangold è impegnato nella post-produzione d’Indiana Jones 5 e con una situazione pandemica che consente nuovamente di poter dirigere con relativa tranquillità un film, da Timothée Chalamet arriva la conferma che il progetto è ancora vivo.

Anzi. L’attore spiega di non essersi mai fermato con la preparazione:

Non mi sono mai fermato di prepararmi per quel film, una cosa che, per me, è stato un grande regalo. Poter scavare ed esplorare quel mondo è stata un’esperienza meravigliosa, a prescindere che si faccia o meno. Ma senza dir troppo – non voglio annunciarlo io al posto di chi di dovere anche perché tutto deve ancora essere ufficializzato – il vento sta soffiando in una direzione molto positiva.

Il film – ammesso che si faccia – raconterà un periodo fondamentale della vita di Robert Allen Zimmerman AKA Bob Dylan, quando cioè stava diventando il più importante musicista folk americano e scelse invece la via della rottura passando al rock n roll: il 25 luglio 1965 attaccò una chitarra elettrica al Newport Folk Festival causando uno scandalo tra i suoi fan (da qui il titolo del lungometraggio, Going Electric).

FONTE: Variety