In una recente intervista al NY Times Timothée Chalamet (che sta per arrivare in sala in Dune: Parte Due) ha svelato un paio di consigli che ha ricevuto in passato da un suo celebre collega, ovvero Leonardo DiCaprio.

In relazione alla remota possibilità che Chalamet possa prendere parte a un cinecomic, l’attore ha tirato fuori i consigli ricevuti da DiCaprio in merito alla propria carriera:

Leonardo DiCaprio mi ha detto: “Niente film di supereroi, niente droghe pesanti”. E ho pensato che fossero buoni consigli. Li seguo entrambi!

Nonostante questo il giovane attore ha poi continuato:

Se la sceneggiatura fosse fantastica, se il regista fosse eccezionale, dovrei prendere la cosa in considerazione.

