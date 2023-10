Timothée Chalamet, nell’interessante profilo pubblicato da GQ, ha raccontato anche dei gustosi aneddoti collegati a Top Gun: Maverick e a Tom Cruise in aggiunta alle dichiarazioni sui suoi prossimi progetti.

Cominciamo proprio da Tom Cruise, il “salvatore di Hollywood” (cit. Steven Spielberg) che, dopo l’uscita della prima parte di Dune, ha mandato una e-mail a Timothée Chalamet spiegandogli il modus operandi per diventare una star di Hollywood a tutto tondo, un elenco di quello che gli serviva e che avrebbe dovuto fare:

Dopo aver conosciuto Tom Cruise, subito dopo aver finito il primo Dune, mi ha inviato una mail di sostegno. In pratica, mi ha scritto che, nella vecchia Hollywood, ci si allenava a ballare e a combattere, mentre oggi non lo fa quasi più nessuno e che, quindi, stava a me decidere cosa fare. Quell’e-mail è stata davvero di grande ispirazione.

La star racconta poi di aver visto Top Gun: Maverick per ben otto volte tra l’estate e l’autunno del 2022 e una volta, mentre era a Budapest per la lavorazione di Dune 2, ha affitato un’intera sala cinematografica per guardarlo insieme al cast e alla troupe della pellicola:

Top Gun mi è stato di grande sprone l’estate scorsa, quando stavamo girando Dune. Alcuni membri della troupe si sono un po’ spaventati all’idea di vederlo, personalmente io lo trovo uno dei film più belli di sempre.

