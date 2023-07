30 anni fa esatti usciva nelle sale Tina – What’s Love Got to Do with It, biopic su Tina Turner interpretata sul grande schermo da Angela Bassett. La storia si concentra in particolare sulla difficile relazione, artistica e personale, tra la cantante e il violento marito Ike Turner, da cui ha divorziato nel 1976.

Per celebrare l’anniversario, l’attrice ha concesso un’intervista a Variety, dove ha raccontato il supporto ricevuto dalla star, recentemente scomparsa, nella realizzazione della pellicola, ecco le sue parole:

Dopo aver ottenuto il ruolo, stavo lavorando con Michael Peters, il coreografo, e Tina è venuta nello studio di danza a casa sua. Mi ha mostrato i suoi album fotografici e delle vecchie foto di lei con Ike e gli Ikettes. Ci siamo seduti davanti all’album a commiserarci e ad ascoltare i suoi ricordi di quel periodo. Una volta le ho chiesto: “Oddio, perché la tua mascella era così?“. E lei ha risposto: “Oh, avevo la mascella rotta quando è successo“. Ma lo diceva con una tale leggerezza. Era una cosa nel passato, alle sue spalle. Non lo diceva come se ci fosse vergogna, imbarazzo o rimpianto. Non era quello che lei era in quel momento. E si batteva perché imparassi gli esercizi a piedi nudi, non con tacchi a spillo di 13 centimetri. E io le dicevo: “Grazie. Grazie mille, Tina. Perché questo Michael Peters è una bestia“. Era presente in ogni fase della lavorazione. Era presente alle prove. Era da Neiman’s a comprarmi le camicette per I Might Have Been Queen. Andava nel suo magazzino a prendere il costume rosso di Disco Inferno e mi permetteva di usarlo nel film. E mi chiamava sempre per sapere come stavo. Mi diceva sempre che ero perfetta, semplicemente perfetta. E tu pregavi e lavoravi ogni giorno per servire la sua storia.

L’attrice rivela poi come la star “non ha visto subito il film“, ma di aver in seguito ricevuto i suoi complimenti: “20 anni fa forse, eravamo insieme e lei mi prese da parte e mi disse: ‘Mi hai interpretato così bene. Grazie‘”.

Bassett sottolinea infine l’importanza di aver raccontato sul grande schermo la vita di Turner:

È stata un’enorme responsabilità. Raccontare la storia di Tina e Ike, questa relazione e la resilienza di questa donna, le fragilità, la forza e la genialità di questi due individui che hanno avuto un impatto così profondo durante il periodo in cui sono stati insieme e quello in cui erano separati. Non credo che avessimo mai visto una donna come Tina su un palco di rock and roll alla sua età e che aveva passato quello che aveva passato lei. La sua storia ha abbattuto così tanti muri e rotto così tante barriere. Non sapevamo fino a che punto, ma sapevamo che la storia di questa eccezionale donna nera era importante da raccontare.

FONTE: Variety

