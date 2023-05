Un paio di giorni fa è arrivata la notizia della morte della leggendaria Tina Turner e, dopo il ricordo di Angela Bassett, che ha interpretato la celebre cantante nell’iconico film What’s Love Got to Do with It?, dalle pagine del Guardian arriva anche quello di George Miller che l’ha diretta in Mad Max oltre la sfera del tuono, il terzo film della saga di Mad Max arrivato nelle sale nel 1985.

Parlando di Tina Turner, George Miller si è così espresso:

Era l’opposto di una diva. Ho avuto il privilegio di lavorare con lei e ho potuto vedere ciò che la rendeva così magnifica. Era estremamente brillante mentalmente. Era profondamente consapevole delle dinamiche di ogni situazione. Era molto divertente e giocosa, amava ridere molto. Era una persona vera, di sostanza. Non era solo apparenza. Credo che questo emerga da qualcuno che ha affrontato molte difficoltà nella sua vita, specie all’inizio, e ha poi saputo utilizzarle per diventare incredibilmente saggia.

