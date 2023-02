Titanic: James Cameron spiega che l’affondamento visto nel film è accurato a metà

In occasione del ritorno al cinema di Titanic, su National Geographic il 4 febbraio è andato in onda il documentario Titanic: 25 Years Later With James Cameron.

È stato proprio grazie ai test condotti per il documentario che James Cameron ha dovuto ammettere che, effettivamente, Jack si sarebbe anche potuto salvare alla fine di Titanic alle giuste condizioni (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ed è sempre nella produzione citata che si parla anche di come il film abbia rappresentato visivamente l’affondamento dello sfortunatamente celebre transatlantico. Il regista ha ammesso che il suo classico del 1997 con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet è sbagliato “su un punto o su un altro”.

Il film mostra quella che crediamo sia un accurato ritratto delle ultime ore della nave. L’abbiamo mostrato prima affondare di prua, sollevando la poppa nell’aria prima che l’enorme peso la spezzasse in due. Negli ultimi 20 anni ho cercato di capire se avessimo azzeccato la cosa.

Poi, scherzando, aggiunge:

Non ho modo di dire che sia andata davvero così, ma mi piacerebbe considerarla tale perché così non devo rifare tutto il dannato film! L’immagine drammatica della poppa che affonda lentamente era la cosa più accurata che potessi fare al tempo.

Per tentare di dare una risposta alla questione, nel documentario vengono condotti degli esperimenti che, tramite l’impiego di una versione in scala del Titanic che si spezza nello stesso, identico punto del film, hanno riprodotto l’affondamento in una vasca in cui è stato possibile monitorare l’esito della cosa. In aggiunta, le simulazioni al computer fatte con l’ausilio della Marina Militare americana hanno stabilito che per causare la rottura della nave, bastava che il Titanic uscisse di 23 gradi fuori dall’acqua.

Abbiamo scoperto che puoi avere la poppa che affonda verticalmente e che puoi farla ricadere con un grande tonfo, ma non entrambe le cose. Quindi il film è sbagliato in un punto o nell’altro. Tendo a pensare che sia sbagliato per la ricaduta di poppa per via di quello che vediamo a prua del relitto. Ritengo si possa escludere l’affondamento verticale della poppa, così come il fatto che ricada e poi vada in verticale. Nel film avevamo ragione a metà!

A conti fatti e al netto del fascino esercitato dalle “ricostruzioni forensi”, per James Cameron a risaltare è ancora la portata della tragedia del Titanic:

Devi sempre afferrarti per la collottola e ricordare a te stesso che quella accaduta è stata una vera tragedia accaduta a vere persone, qualcosa che risuona ancora nel tempo, a tutti questi anni di distanza.

