Kate Winslet, ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon questo mercoledì, ha fatto una chiacchierata riguardo la sua carriera, ripercorrendo alcuni dei suoi progetti più iconici negli anni.

Sembra incredibile ma l’attrice ha dichiarato che Titanic a quanto pare non è il ruolo per il quale la gente la riconosce o la ferma per strada: il vero ruolo del cuore di molti fan è quello di Iris in L’amore non va in vacanza (2006):

Succede soprattutto a Natale, ed è qualcosa di adorabile vedere queste madri con le figlie che mi si avvicinano magari al supermercato solo per dirmi quanto amano L’amore non va in vacanza e quanto sia il loro film di Natale da rivedere ogni anno. Si siedono, mangiano qualcosa insieme e vedono il film, è la loro tradizione. È una cosa che adoro! Non me lo sarei immaginata, questo legame madre-figlia grazie ad un film che ho girato anni fa è bellissimo. È davvero una cosa bella e adorabile.

