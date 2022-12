Titanic: Kate Winslet racconta un aneddoto sulla scena di nudo legato a sua figlia

In occasione di un’ospitata al Graham Norton Show, Kate Winslet – ora al cinema in Avatar 2 – ha raccontato un aneddoto sulla scena di nudo di Titanic.

La sequenza, infatti, ha indotto uno dei compagni di classe di sua figlia a rendersi conto di aver visto la madre della sua amica nuda:

A mia figlia è successa una cosa bizzarra a scuola. Mi ha detto che un compagno di classe è andato da lei dopo quattro anni che frequentano la stessa scuola e ha capito che ero sua madre e ha detto: “Oddio, ho visto le tette di tua mamma!“.

Vi ricordiamo che Titanic tornerà nelle sale italiane, in nuova versione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR, a partire dal 10 febbraio 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.