Titanic: alcuni membri della troupe mangiarono una zuppa di pesce piena di droga durante le riprese

Uno degli aneddoti più incredibili riguardanti la lavorazione di Titanic ha a che fare con la notte in cui alcuni membri della troupe assunsero, inconsapevolmente, della droga. Le scene del prologo e dell’epilogo del film, che narrano della spedizione alla ricerca dei resti del transatlantico, sono state girate a Halifax, in Canada. Sul set, ai membri della troupe venne fornita come pasto una zuppa di pesce a cui, a quanto pare, era stata aggiunta della droga. In occasione del venticinquesimo anniversario dall’uscita del film, Vulture ha parlato con alcuni dei presenti in quella circostanza per farsi raccontare qualche retroscena.

Jake Clarke:

C’era una stanza per i macchinisti e gli elettricisti, e uno dei ragazzi ha iniziato a parlare in modo veramente iperattivo. È un tipo grosso, tipo un metro e novanta, e dice: “Vi sentite bene? Perché io no. Mi sento come se fossi sotto l’effetto di qualcosa, e credetemi, lo saprei“. Stava chiacchierando in quel modo. E proprio mentre diceva questo, abbiamo visto James Cameron correre verso la porta e una comparsa che correva dietro di lui. Ha detto: “C’è qualcosa in me! Tiratelo fuori!“.

Le autorità non hanno mai scoperto il responsabile dell’accaduto. Tra gli attori coinvolti c’era Bill Paxton, interprete del comandante della spedizione. “Bill Paxton era un vero tesoro“, racconta lo scenografo Claude Roussel. “Era seduto accanto a me nel corridoio dell’ospedale e si stava godendo il fermento. Nel frattempo, i tecnici percorrevano il corridoio facendo le impennate sulle sedie a rotelle“.

Molti degli intossicati furono così mandati al Dartmouth General Hospital. Clarke, che non aveva mangiato la zuppa, ricorda di aver visto Cameron e Paxton più tardi, mentre l’isteria si stava esaurendo.

I loro occhi erano completamente rossi. Jim [Cameron] aveva una bottiglia di scotch e Bill Paxton un sacchetto di canne perché era un vero fattone. Mi viene da ridere perché non ho mangiato la zuppa di pesce e poi sono lì nella roulotte a fumare una canna.

Vi ricordiamo che Titanic tornerà nelle sale italiane, in nuova versione rimasterizzata in 3D 4K HDR e in HFR, a partire dal 10 febbraio 2023.

