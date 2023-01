Tobey Maguire tornerebbe volentieri a interpretare Spider-Man: “Perché non dovrei?”

Spider-Man: No Way Home

Nel libro di prossima uscita “Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special”, Tobey Maguire ha parlato del suo ritorno in Spider-Man: No Way Home.

L’attore ha spiegato di aver accolto la richiesta con grande entusiasmo:

Quando mi hanno chiamato per la prima volta ho detto: “Finalmente!”. Ho sentito la proposta e sono stato immediatamente propenso. Non senza preoccupazioni, ovviamente. Volevo sapere come sarebbe stato e che tipo di esperienza sarebbe potuta essere. Ma lavorare con persone creative di talento e stare insieme era un’idea troppo bella e allettante.

Ha poi spiegato che tornerebbe volentieri in un altro film:

Amo questi film e tutte le serie diverse. Se questi ragazzi mi chiamassero e dicessero: “Verresti stasera a divertirti?” o “Verresti a fare questo film, a provare una scena o a fare una cosa di Spider-Man?” sarebbe un “Sì”. Perché non dovrei?

Ricordiamo che al momento la Sony deve ancora annunciare i suoi piani per il futuro di Spider-Man.

Fonte